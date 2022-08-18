Tarihi saat kulesi restore edilecek Çorum'un Sungurlu ilçesinin en önemli simgelerinden biri olan, 131 yıllık geçmişe sahip tarihi Sungurlu Saat Kulesi restore edilecek.

Tarihi saat kulesi restore edilecek

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinin en önemli simgelerinden biri olan, 131 yıllık geçmişe sahip tarihi Sungurlu Saat Kulesi restore edilecek.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 1891 yılında inşa edilen Sungurlu Saat Kulesi restore edilecek. Kaymakam Edip Bey tarafından 1891 yılında Şakir Usta'ya yaptırılan ve 131 yıllık sahip olan saat kulesi, yıkılma tehlike oluşturmaya başlamıştı. 2020 yılı Ocak ayında meydana gelen depremde balkon parçaları düşen Saat Kulesi'nin diğer parçaları da Şubat ayında düştü.

Belediye ekipleri tarihi kulenin etrafını polis barikatlarıyla kapatırken, durum Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kuruluna bildirildi. 2008 yılında restore edilene tarihi saat kulesi için, Ankara Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cennet Ceylan ve ekibi, yüklenici firma ile birlikte saat kulesinde incelemelerde bulunmak için Sungurlu'ya geldi.

Belediye Başkan yardımcısı Bahri Sezen, saat kulesinin restorasyonu için incelemelerde bulunan ekibe eşlik ederek bilgi verdi. Saat kulesindeki restorasyon çalışmalarının kusa süre içerisinde başlatılacağı belirtildi.