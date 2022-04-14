Tarihi Helvacı kilimi Aliağalı kadınların elinde yeniden hayat buluyor

ALİAĞA, İZMİR (İHA) - Dokuma özellikleriyle Anadolu coğrafyasında özel bir yere sahip tarihi Helvacı kilimi, Aliağa Belediyesinin öncülüğünde açılan dokuma kurslarıyla kadınların elinde yeniden hayat buluyor.

Aliağa'nın Helvacı Mahallesi'nde, kendine özgü dokumasıyla 500 yılı aşkın bir geçmişe sahip tarihi Helvacı kiliminin yaşatılması için harekete geçildi. Bu çerçevede; Aliağa Belediyesi, İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İzmir Ticaret Borsası, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Aliağa Ticaret Odası ve S.S. Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında ortak bir protokol yapıldı. Protokolle, helvacı kilimi için dokuma kursları başlatıldı.

Kadınlar Helvacı kilimini yaşatarak gelecek nesillere ulaştıracak

Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezinin usta öğreticileri tarafından verilecek kurslarda kadınlar, el emeği ile ürettikleri Helvacı kilimlerini kendilerine tahsis edilen yerlerde satışa sunacak. Bu sayede kadınlar, hem aile bütçelerine katkı sağlayacak hem de yöresel Helvacı kilimini yaşatarak gelecek nesillere ulaştıracak. Kurslara katılmak isteyen kadınların, Aliağa Belediyesinin TOKİ konutlarında yer alan misafirhanesine şahsen başvurabileceği belirtildi.

"Tarihi Helvacı kilimini dünyaya tanıtmak istiyoruz"

Açılan kurslar sayesinde tarihi Helvacı kilimini yaşatmak istediklerini belirten Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Berrin Argunhan, "Geleneklerimizi ve değerlerimizi yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmak için çaba gösteriyoruz. Bu çerçevede tüm paydaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz kilim dokuma kursumuzda şuan 13 kursiyerimiz eğitim görüyor. Kursiyerlerimizin el emeği ile ürettikleri kilimlerin satışını Aliağa Belediyesi tarafından kooperatifimize tahsis edilecek stantlarda yapacağız. Bu sayede kadın istihdamına destek vererek kadınlarımızın aile bütçesine katkı sağlayacağız. Yapacağımız tanıtım faaliyetleriyle de tarihi Helvacı Kilimini ülkemize hatta dünyaya tanıtacağız" dedi. - İZMİR