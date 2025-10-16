Haberler

Tarihi Camii İki Yıldır İbadete Kapalı: Köylüler Tepkili

Tarihi Camii İki Yıldır İbadete Kapalı: Köylüler Tepkili
Güncelleme:
Bergama'nın Göçbeyli Mahallesi'ndeki 19. yüzyıldan kalma Göçbeyli Merkez Camii, çatlaklar yüzünden iki yıldır kapalı. Onarım yapılmaması, köydeki dini ve sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Köylüler, bürokratik gecikmelere dikkat çekerek acil çözüm bekliyor.

Bergama'nın Göçbeyli Mahallesi'nde bulunan tarihi Göçbeyli Merkez Camii'nin, duvarındaki çatlaklar sebebiyle iki yıldır ibadete kapalı olması köylülerin tepkisine neden oluyor. Onarım yapılmaması, hem camiyi hem de mahallenin sosyal hayatını olumsuz etkiliyor.

Bergama'da 19 yüzyılda inşa edilen, bağdadi kubbeli mimarisiyle dikkat çeken tarihi Göçbeyli Merkez Camii'nin 2020 yılında duvarlarında çatlaklar oluştuğu tespit edildi. Restorasyon geçirmiş olan cami 2024 yılında tespit edilen çatlaklar sebebiyle ibadete kapatıldı. Aradan geçen uzun süreye rağmen ne bir onarım yapıldı ne de çalışma başlatıldı. Duruma tepki gösteren köylülere göre, caminin yapısında ciddi bir tehlike bulunmamasına rağmen sürecin bu kadar uzamasını anlamsız olarak değerlendiriliyor. Vatandaşlar, "Bir duvar çatlağı için iki yıl beklemek akıl alır şey değil" diyerek yetkililere tepki gösteriyor.

Depremleri atlattı, bürokrasiye takıldı

Göçbeyli Merkez Camii, yaklaşık 2 asır boyunca birçok deprem ve fırtınayı atlatmasına rağmen bürokratik engelleri aşamadı. Caminin kapanmasıyla birlikte köydeki dini ve toplumsal yaşam da olumsuz etkilendi. Cemaat sayısı 300'den 15'e düştü. Cemaatsiz kalan imam başka bir mescide gönderilirken, bu durum da halk arasında rahatsızlığa neden oldu. "Koca cami kapalı dururken iki imamın küçük bir mescitte görev yapması anlamsız" diyen köylüler, soruna çözüm bulunmasını istedi.

Bergama Müftülüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İzmir Valiliği'ni göreve çağıran vatandaşlar, "Göçbeyli Merkez Camii, yalnızca bir ibadethane değil, aynı zamanda önemli bir kültürel miras. Bir duvar çatlağını iki yılda onaramayan yöneticiler, büyük sorunları nasıl çözecek?" diyerek bürokratik hantallığa dikkat çekti. Köylüler, hem ibadetlerini yeniden camilerinde yapabilmek hem de bu tarihi yapının çöküşe terk edilmemesi için yetkililerden acil adım atılmasını beklediklerini ifade etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
