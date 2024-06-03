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Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti

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Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenaze töreni Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenecek.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Çiller, bugün Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazı sonrası düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Eski başbakanlardan Tansu eşi Özer Uçuran Çiller önceki gün Yeniköy'deki evinde kalp krizi geçirdi. 86 yaşındaki Özer Çiller, hayatını kaybetti. Çiller için bugün Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Çiller'in cenazesinin Kilyos Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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