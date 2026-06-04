Haberler

Otomobile kumrunun yuva yaptığını görünce tamiri bıraktı

Otomobile kumrunun yuva yaptığını görünce tamiri bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Bağcılar'da bir oto tamirhanede, motoru sökülen otomobilin üstüne kumru yuva yaptı. İş yeri sahibi, kumru ve yavruları uçup gidene kadar aracı tamir etmeme kararı aldı.

İstanbul Bağcılar'da, motoru tamir edilen otomobilin üstüne kumru yuva yaptı. Durumu fark eden iş yeri sahibi, kumru ve yavruları gidene kadar araç liftini kullanmama kararı aldı.

İstanbul Bağcılar Merkez Mahallesi'nde bulunan bir oto galeri ve tamirhane olarak kullanılan iş yerinde, tamir için getirilen otomobilin üstüne kumru yuva yaptı. İş yerinde motor tamiri yapılan otomobil liftinin üzerindeki yuvayı usta Alper Turhan fark etti. Kuşun yerinden kıpırdamadığını gören Turhan, kumrunun yumurtaların üstünde durduğunu görünce durumu iş yeri sahibi Mahmut Yazıcı'ya bildirdi. İş yeri sahibi, kuş ve yavruları gidene kadar aracı tamir etmeme kararı aldı.

"Yavru yapmış orada, iki tane yumurtası da var. Kıyamadık"

Olayı anlatan esnaf Alper Turhan, "Biz burada araç alım ve satım hem de tamir ve bakım servisi yapıyoruz. Esnafız. Biz bu arabayı bayramdan iki hafta önce sökmüştük. Arabanın motoru arızalıydı. Araç liftte yukarıdaydı. Bundan dolayı araç bir hafta kaldı. Motoru toparladık. Motoru yerine oturttuk tam arabayı indireceğiz. Bir kuş gördük. Yavru yapmış orada, iki tane yumurtası da var. Kıyamadık. Olduğu gibi bıraktık. Bu esnada Kurban Bayramı oldu. Ondan sonra şimdi iki tane yavrusu çıkmış durumda. Bu lifti iptal ettik. Kullanmıyoruz. O yavrular uçup gidene kadar. Bu kuş kumru. Benim evimde balkonda 10 yıldır kuşlar var. Gidip geliyorlar. Yavru yapıyorlar. Ondan dolayı ben biliyorum. Çok bereketli bir hayvandır. Yuvasına dokunmak istemedik. Arkadaşım Mahmut Yazıcı da sağ olsun itina gösterdi. Dokunmayalım dedi. İşlerimizi diğer liftte halletmeye çalışıyoruz. Biraz sıkıntılı olsa da mecburuz. Rabbim bizi sınıyordur inşallah. Hayırlısı diyelim. Şu anda korkmamasının sebebi, altında iki tane yavrusu var. Aslında hayvan korkuyor. Ama yavrularını bırakmak istemiyor. Sonuçta annelik duygusu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar

O tarihlerde tüm konserler iptal, 9 ilçede de memurlar izne çıkıyor
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik

Bir isimle ilgili tavrı net: Şüpheniz olmasın, asla affetmeyiz
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Herkesin gözü önünde vahşice katletti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü
Mahkeme Icardi'yi haklı buldu, Wanda Nara'nın korktuğu başına geldi

Wanda Nara'nın korktuğu başına geldi
İstanbul'da gözü dönen saldırgan, kafeyi savaş alanına çevirdi

Uyarılınca gözü döndü: Kafeyi tek hamlede savaş alanına çevirdi

Jandarmadan kaçan alkollü şoför, belediye başkanı çıktı: 2 kişiyi yaraladı

Jandarmadan kaçan alkollü şoför belediye başkanı çıktı
Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde bir tutuklama daha
Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım

Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım
Samsunspor'a Galatasaray'dan transfer

Güçlerine güç katacak! Samsun'a Galatasaray'dan dev transfer
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>