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Mahmut Uslu: İstersek Mbappe'yi alırız!

Mahmut Uslu: İstersek Mbappe'yi alırız!
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Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulunda yer alan Mahmut Uslu ve Ömer Onan, seçim öncesi konuştu. Başkan adayı Hakan Safi'ye gönderme yapan Mahmut Uslu "Real Madrid'de Mbappe problemi var, öyle mi? İstersek Mbappe'yi alırız. Bizim yönetim kadromuzun onu alabilecek gücü var. Para deniliyor ya hani'' dedi.

  • Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu üyesi Mahmut Uslu, iki santrforla anlaştıklarını ve bu oyuncuları takıma getireceklerini açıkladı.
  • Mahmut Uslu, yönetim kadrosunun Mbappe'yi alabilecek güce sahip olduğunu söyledi.
  • Ferdi Kadıoğlu ile temasa geçildiğini ancak oyuncunun gelmeyeceğini ve daha üst seviye bir kulübe gitmek istediğini belirtti.

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulunda yer alan Mahmut Uslu ve Ömer Onan, Tivibuspor'da seçim öncesi açıklamalarda bulundu.

"İKİ SANTRFORLA ANLAŞTIK!"

İki golcü oyuncu ile anlaştıklarını açıklayan Mahmut Uslu, "Ne eksiğimiz olduğu belli. İki tane santrfor lazım bize. İkisiyle de anlaşıldı, getireceğiz. İki santrfor hazır. Sol ayaklı bir stoper gerekiyor. Bir de 23 yaş altında bir oyuncu lazım. Bu oyuncu sol bek ya da sağ bek olabilir. Nelson Semedo ve Mert Müldür var. Mert tam sağ bek gibi değil ama oynattılar. Milli Takım'da da oynuyor işte." dedi.

"İSTERSEK MBAPPE'Yİ ALIRIZ!"

Başkan adayı Hakan Safi'ye gönderme yapan Mahmut Uslu " Real Madrid'de Mbappe problemi var, öyle mi? İstersek Mbappe'yi alırız. Bizim yönetim kadromuzun onu alabilecek gücü var. Para deniliyor ya hani." ifadelerini kullandı.

"UEFA'DA ARKADAN DOLANAMAZSIN!"

Limitlerle ilgili konuşan Mahmut Uslu, "Kurallar var, UEFA'nın limitleri var öyle eskisi gibi etrafından dolan arkasından dolan yok öyle kanunlar var kurallar var biz onu yapmayacağız, yapamayız." sözlerini sarf etti. 

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

"Teknik direktörünüz belli mi?" sorusunu da cevap veren Mahmut Uslu "Teknik direktör çalışmalarını yaptık. Bir seneliğine geliyoruz, bunun altını çizelim! Jose Mourinho'yu başkan söylerken; Aykut Kocaman o zaman da vardı! Söylese, o zaman söylerdi! Aykut Kocaman'a çok ayıp ediyorlar! İsmail Kartal söyleniyor. Çalıştık ve yönetimin önüne getireceğiz isimleri! Üç günde teknik direktör seçimi olmaz, 10 gün sürer! Oğuz Çetin iyi bir ekip kurdu, bizden de yönetimden yardım edenler olacak. Futbol aklı gibi... Oyuncular seçiliyor. Antrenör takımı değil, Aziz Yıldırım'ın takımı gibi olacak! Antrenörü getireceğiz ve çalışacak!" dedi. 

''FERDİ İLE TEMASA GEÇİLMİŞ''

Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nun transfer durumu hakkında da konuşan Mahmut Uslu "Başkanın söylediğini iletiyorum. Ferdi Kadıoğlu ile temasa geçilmiş. Ancak gelmeyeceğini söylemiş. İngiltere veya yurt dışında başka ülkede daha yukarılara gitmek istediğini söylemiş. Barcelona seviyesinde kulüpler." yorumunda bulundu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmrah Emir:

E aaal, madem alacak gücün var neden almıyorsun? İstemiyor musun yoksa? Alacak gücün olduğu halde almıyorsan FB'nin başarılı olmasını istemiyorsun demektir.

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Haber YorumlarıArda Küçük:

Sevim. Koş FB. Mbabpe alıyormuş.

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