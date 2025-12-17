Minik öğrencilerin 'Yerli Malı Haftası' sevinci

Kayseri'nin Talas ilçesinde ilkokul öğrencileri, Yerli Malı Haftası'nı düzenlenen etkinliklerle kutladı.

Talas ilçesinde bulunan Yüksek Mimar Selçuk Karakimseli İlkokulu'nda 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe ilçe protokolü, okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen programda öğrenciler Yerli Malı Haftası konusunda bilgilendirilirken, kurulan stantlarda hazırlanan ürünler de ikram edildi.

Program ile öğrenciler hem etkinliklerle eğlendi hem de Yerli Malı Haftası'nı öğrendi. - KAYSERİ