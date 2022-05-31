Talas'ta "Gençlerle Kitap Sohbetleri" Çarşamba günü - Haberler

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın gençlerde kitap okuma alışkınlıklarını artırmak ve müzakere yeteneklerini geliştirmek amacıyla başlattığı "Gençlerle Kitap Sohbetleri" programı, kaldığı yerden devam ediyor. 1 Haziran Çarşamba günü saat 19.30'da gerçekleşecek buluşmada Max Tegmark'ın 'Yaşam 3.0' kitabı ele alınacak.

7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde ayda bir kez düzenlenen programa Başkan Yalçın'ın yanı sıra Eğitimci Yazar Mehmet Torun, Eğitimci Yazar Mehmet Karataş, Erciyes Üniversitesi Plastik Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Kemaloğlu, Emekli Albay Nadir Çelik ve Talas İmar A.Ş. Genel Müdürü Eğitimci Yazar Uğur Baş konuşmacı olarak katılıyor.

Her ay farklı bir yazarın bir kitabının değerlendirildiği söyleşide öğrenciler de görüşlerini iletme imkanı buluyor.

Programın sonunda ise öğrencilere ayın kitabı hediye ediliyor. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel