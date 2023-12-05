Üye Girişi
Haberler

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kuruköprü Sosyal Tesisini İnceledi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kuruköprü Mahallesinde yapılan sosyal tesisin tamamlanmasının ardından incelemelerde bulundu. Başkan Yalçın ve muhtar Bilal Yardım, tesisin güzelliğini ve hizmetlerini övdü.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapımı tamamlanan Kuruköprü Sosyal Tesisinde incelemelerde bulundu. Gezi esnasında değerlendirmelerde bulunan Başkan Yalçın; "Çok güzel oldu" derken, Kuruköprü Muhtarı Bilal Yardım da, "Sizin sayenizde oldu başkanım. Allah razı olsun" dedi.

Başkan Yalçın, kısa sürede tamamlanan Kuruköprü Mahallesinin yeni sosyal tesisinde muhtar Bilal Yardım ve birim müdürleri ile bir araya geldi. Mahalle meydanındaki park içerisinde bulunan tesisi en ince ayrıntısına kadar inceleyen Başkan Yalçın, Kuruköprü'ye hayırlı olmasını temenni etti. Kuruköprü Muhtarı Bilal Yardım da, içerisinde muhtarlık, toplantı salonu, kafeterya gibi birçok hizmetin bulunduğu tesis için Başkan Yalçın'a teşekkür ederek, "Başkanım sizden Allah razı olsun. Sizin sayenizde buraya kavuştuk. Hakkınız ödenmez." şeklinde konuştu. İncelemenin ardından Başkan Yalçın, mahalleyi gezerek esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet etti.

Tesiste neler var

360 metrekare kapalı, 250 metrekare açık alana sahip toplam 610 metrekarelik çok amaçlı sosyal tesis, mahallede düzenlenecek her türlü sosyal ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yapabilecek. Diğer sosyal tesislerde olduğu gibi burası da bünyesinde barındırdığı birçok imkanla birden fazla ihtiyacı karşılamak üzere tasarlandı. 2 katlı olarak yapılan ve içerisinde muhtarlık binasından kafeteryaya, kurs merkezinden toplantı salonuna kadar çeşitli bölümlerin bulunduğu tesiste bir de 52 metrekarelik teras yer alıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Yalçın Talas Yerel Haberler Belediye Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024: Ocak memur zammı belli oldu mu, ne kadar oldu? 2024 Ocak öğretmen, memur, hemşire, polis, müfettiş maaşı ne kadar olacak? GTA 6 KALDIRAN BİLGİSAYAR VAR MI? Bilgisayarım (PC) GTA 6 kaldırır mı, kaldırıyor mu? DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ Mesajları ve sözleri resimli! Dünya Kadın Hakları Günü anlam ve önemi nedir? TikTok kapanacak mı? TikTok Türkiye'de yasaklanacak mı? CANLI ALTIN FİYATLARI 5 ARALIK | Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! Android deprem uyarı sistemi nasıl yapılır, açılır? Google deprem uyarı sistemi nasıl aktif edilir? ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024 | En düşük memur maaşı ne kadar olacak, hangi memur ne kadar maaş alacak? Zamlı memur ve emekli maaş listesi! Dilan Polat yardımcısı Şule sınır dışı edildi mi? Şule neden gözaltına alındı? SÜPER LİG GOL KRALLIĞI TABLOSU 2023-2024 | Süper Lig'de Gol Kralı kim 23-24? Trendyol Süper Lig Gol Krallığı sıralaması! İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Aralık İstanbul deprem oldu mu? MasterChef kim elendi, gitti 3 ARALIK 2023? MasterChef All Star'a kim veda etti? ALES 3 SINAV SONUÇLARI: 2023 ALES sonuç sorgulama ekranı! Nuray Karaoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Nuray Karaoğlu kaç yaşında, nereli? Nuray Karaoğlu biyografisi! Yaşar İpek kimdir? 2. Sayfa konuğu Yaşar İpek kaç yaşında, nereli? Yaşar İpek biyografisi! ALES 3 sonuçları açıklandı mı? ALES ne zaman açıklanacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title