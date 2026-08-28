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Taksim Camii'nde Şehitler için Mevlit

Taksim Camii'nde Şehitler için Mevlit
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İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde Taksim Camii'nde şehitler için hatim ve mevlit programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

İstanbul'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Taksim Camii'nde şehitler için mevlit okutuldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla cuma namazı öncesi Taksim Camii'nde şehitler için hatim ve mevlit programı düzenlendi. Programda, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Mevlit programının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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