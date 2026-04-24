Tadamon Katliamı'nın baş şüphelisi Yousef yakalandı

Suriye'deki devrik Esad rejimi döneminde gerçekleştirilen Tadamon Katliamı'nın baş şüphelisi olarak bilinen 41 kişiyi öldüren Amjad Yousef'un emniyet güçleri tarafından yakalandığı açıklandı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'da 16 Nisan 2013'te 41 silahsız sivili infaz eden Esad rejiminin askeri istihbarat görevlisi Amjad Yousef'un yakalandığını duyurdu. Suriye İçişleri Bakanı Anas Al-Kattab sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2013 yılında Şam'ın Tadamon Mahallesi'nde gerçekleştirilen katliamın baş zanlısı Amjad Yousef'un Suriye'nin batısında bulunan Hama kırsalındaki Sahl al-Ghab bölgesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını açıkladı.

Esad rejimi döneminde katliam ve sivillere işkence etmekle tanınan Yousef, 21 katliamın da sorumlusu olarak biliniyor. Yousef, Tadamon Mahallesi'nde gerçekleştirdiği katliamda gözleri bağlı yaklaşık 41 sivili işkence yaparak bir çukura sürüklemek, ardından silahla öldürdüğü sivillerin cesetlerini yakarak toplu bir mezara gömmekle suçlanıyor.

Tadamon Mahallesinde kutlama

Yousef'in yakalanma haberinin katliamı gerçekleştirdiği Tadamon Mahallesinde duyulmasının ardından siviller kutlama yaptı. Suriye bayrakları ile sokaklara dökülen siviller Yousef'in yakalanmasını sevinçle karşıladı.

Şam'ın Tadamon Mahallesi'nde 2013 yılında gerçekleştirilen Tadamon Katliamı, 280'den fazla kişinin ölümüne neden oldu. Katliama ilişkin 2022'de ortaya çıkan görüntülerde sivillerin infaz edilerek toplu mezarlara gömüldüğü görüldü. Katliam, Suriye iç savaşındaki en ağır insan hakları ihlallerinden biri olarak değerlendiriliyor. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
