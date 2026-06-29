Aziziye Tabyaları'nda 'Ecdada Vefa' Temizliği
Erzurum'daki Aziziye Tabyaları, 'Ecdada Vefa' projesi kapsamında düzenlenen etkinlikle temizlenip çevre düzenlemesi yapıldı. İl Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan liderliğinde gerçekleşen çalışmalarda gönüllüler, tarihi alanı şehitlerin hatırasına yakışır hale getirdi. Erdoğan, çalışmaların vefa borcu ve milli şuur aşılama amacı taşıdığını vurguladı.
Erzurum'un tarihi sembollerinden Aziziye Tabyaları, "Ecdada Vefa" projesi kapsamında düzenlenen anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.
İl Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen programda; tabyalar genelinde kapsamlı bir temizlik ve çevre düzenleme çalışması yürütüldü. Ecdadın emanetine sahip çıkma bilinciyle hareket eden gönüllüler, tarihi alanı şehitlerimizin hatırasına yaraşır bir görünüme kavuşturdu.
Dr. Sebahattin Erdoğan, yapılan bu çalışmaların tarihe olan vefa borcunu yerine getirmek ve gençlere milli şuur aşılamak amacıyla düzenlendiğini belirterek, bölgenin temiz ve düzenli tutulmasının önemine vurgu yaptı - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı