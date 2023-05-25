Süveyş Kanalı'nda karaya oturan yük gemisi 3,5 saat sonra kurtarıldı

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda karaya oturan yük gemisi, 3,5 saat süren çalışmaların ardından yeniden yüzdürüldü.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan ve dünya ticaretinin önemli geçiş noktalarından olan Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda 190 metre uzunluğundaki Hong Kong bandıralı "Xin Hai Tong 23" adlı yük gemisi, yerel saatle 04.00 sıralarında karaya oturdu. Kanalda her iki yönde de trafik akışı durduruldu. Kanal idaresinden yapılan açıklamada, gemide arıza meydana geldiği, sıkışan geminin kurtarılması için bölgeye römorkörler gönderildiği belirtildi. Suudi Arabistan'daki Dhuba limanından yola çıktığı ifade edilen geminin yürütülen çalışmaların ardından saat 07.40 sıralarında yeniden yüzdürüldüğü duyuruldu.

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden biri olan ve 2021'de Süveyş Kanalı'nda karaya oturan Ever Given, 6 gün sonra kurtarılabilmişti. Küresel ticareti sekteye uğratan geminin kanala maddi zararının en az 1 milyar dolar olduğu açıklanmıştı.

Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 12'sinin gerçekleştirildiği Süveyş Kanalı, Afrika'yı dolaşmadan Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlıyor. Kanal, Asya ile Avrupa arasındaki mesafeyi yaklaşık 15 gün kısaltıyor. - KAHİRE