Suudi Arabistan Hac Kontrollerini Sıkılaştırdı

Suudi Arabistan Hac Kontrollerini Sıkılaştırdı
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Suudi Arabistan, Hac vizesi olmayanların Harem bölgesine girişlerini kontrol altına aldı ve birçok kişi geri gönderildi. Hac döneminde düzenin sağlanması için ciddi önlemler alındığı bildirildi.

Suudi Arabistan ilk defa bu yıl hac vizesi bulunmayanların Harem bölgesine girişlerini tamamen kontrol altına aldı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı Kamu Güvenliği Genel Müdürlüğü açıklamasında, Harem bölgesine girme hakkı bulunmayan 109 bin aracın geri çevrildiği, Mekke'de ikameti olmayan 269 bin kişinin şehirden çıkartıldığı, Hac vizesi olmayan yabancı 75 bin 943 kişinin de ülkelerine geri gönderildiği açıklandı.

Kamu Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün önceki dönemdeki çalışmalarına bağlı olarak alınan tedbirler, 1446 hicri hac dönemi kabul edilen 1 ile 14 Zilhicce tarihleri arasında sıkı bir şekilde uygulanıyor. Yetkililer, dış ülkelerden gelecek 252 sahte Hac seferine el koydu, iptal etti. Hac kurallarını ihlal eden bin 239 aracı ve öncülük eden kişiyi tutukladı. Ek olarak, Mekke sınırlarına yetkisi olmadığı halde giriş yapmaya çalışan 109 bin 632 araç geri çevrildi. Mekke'de ikamet etmeyen 269 bin 678 kişi Harem bölgesinden çıkartıldı. Hac vizesi olmadan gelen 75 bin 943 kişi ise sınır dışı edildi. Suudi Arabistan'da hac süresince ikamet, çalışma ve sınır güvenliği yönetmeliklerini ihlal eden 11 bin 610 göçmen de tutuklandı. Ayrıca, Hac amacıyla gelen ziyaret vizesi sahiplerinin sayısı 205 bin 713 olarak kayıtlara girdi.

İçişleri Bakanlığı Kamu Güvenliği Genel Müdürü El-Ömeri, Suudi Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Hac mevsimi boyunca korumayı sağlama ve düzeni koruma konusundaki hassasiyetin devam edeceğini bildirdi. Kontrollerden sızarak Mekke-i Mükerreme'ye girenlerin de, kutsal mekanlara erişimini önlemeye odaklanan, kesin saha planlarının ayrıntılı olarak uygulamaya devam edileceğini sözlerine ekledi. - MEKKE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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