Haberler

Suudi Arabistan'a 3 balistik füze ve 18 İHA ile yapılan saldırılar önlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Prens Sultan Hava Üssü'ne yönelik 3 balistik füze ve 18 insansız hava aracının önlendiğini açıkladı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla bölgede güvenlik endişeleri artıyor.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ABD askerlerine ev sahipliği yapan Prens Sultan Hava Üssü'nü hedef alan 3 balistik füze ile ülkenin doğu bölgelerine gönderilen en az 18 insansız hava aracının (İHA) önlendiğini açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları bölgesel güvenlik endişelerini artırıyor. Suudi Arabistan, bir kez daha İran'ın Körfez ülkelerine yönelik misillemelerinin hedefi oldu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD askerlerine ev sahipliği yapan Prens Sultan Hava Üssü'nü hedef alan 3 balistik füze ile ülkenin doğu bölgelerine gönderilen en az 18 insansız hava aracının (İHA) önlendiği bildirildi. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci 'açız' diyerek yardım istedi

Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar! "Açız" diye yalvardı
Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun

İran'ın hiç bilinmeyen füzesi ilk kez açıklandı: Dikkatli olun
İsrail füzesiyle vurulan Türk tır şoförü hayatını kaybetti

Acı haber geldi! 12 gündür devam eden savaşta Türkiye adına ilk kayıp
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı

Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı
Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz!

Süper Lig devinden TFF'ye gece yarısı olay yaratacak çağrı
ABD, Irak'ın Musul şehrini vurdu

ABD uçakları, Türkiye'nin yanı başını vurdu