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Susuz Kaymakamı Öztürk Köy Ziyaretlerini Sürdürdü

Susuz Kaymakamı Öztürk Köy Ziyaretlerini Sürdürdü
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Susuz’da vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen köy ziyaretleri devam ediyor.

Susuz'da vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen köy ziyaretleri devam ediyor. Susuz Kaymakamı Furkan Öztürk, ilçe protokolü ile birlikte Kırçiçeği, Kayalık ve Çığrıklı köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyaret programı kapsamında köylerde incelemelerde bulunan Kaymakam Furkan Öztürk, mahalle ve köylerin mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Altyapı, ulaşım, eğitim, tarım ve diğer kamu hizmetlerine ilişkin yürütülen çalışmalar yerinde değerlendirilirken, köylerin ihtiyaçları da tek tek not edildi.

Köy meydanlarında vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Kaymakam Öztürk, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirterek, iletilen talep ve önerilerin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde değerlendirilerek çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Ziyaretlerde vatandaşlar da köylerine yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, devam eden ve planlanan çalışmalarla ilgili beklentilerini Kaymakam Öztürk'e aktarma fırsatı buldu.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve vatandaşların sorunlarını yerinde tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerin, ilçeye bağlı diğer köylerde de belirli aralıklarla sürdürüleceği öğrenildi.

Kaymakam Furkan Öztürk, köy ziyaretlerinin, vatandaşlarla devlet arasındaki iletişimi güçlendirmesi ve sorunların yerinde tespit edilerek daha hızlı çözüme kavuşturulmasına katkı sağlaması açısından önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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