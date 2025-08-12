Susuz'da Muhtarlara Mera ve Köy Kanunu Eğitimi Verildi

Susuz'da muhtarlar "Mera Kanunu ve Köy Kanunu" konularında bilgilendirildi.

Kars'ın Susuz ilçesinde, Kaymakam Muhammed Emin Tutal başkanlığında, İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Zeki Paşaoğlu ve İlçe Tarım ve Orman Müdiresi Gülten Özşirvan katılımlarıyla muhtarlar ve köy temsilcilerine yönelik "Mera Kanunu" ve "Köy Kanunu" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Susuz Kaymakamlığı koordinesinde, Susuz Özel İdaresi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ilgili kurum yetkililerinin sunum yaptığı toplantıda; Mera Kanunu, Köy Kanunu ve Köy Tüzel Kişiliğine Ait Arazilerin Satışı ve Kiralanmasında İhale Yöntemi masaya yatırıldı.

Toplantıda, mera alanlarının korunması, otlatma planları, kaçak otlatmanın önlenmesi ve ıslah projeleri gibi konular ele alındı. Köy Kanunu kapsamında ise köy yönetimi, muhtarların yetki ve sorumlulukları, köy tüzel kişiliğinin hakları ile köy bütçesinin kullanımı gibi başlıklar üzerinde duruldu.

Toplantıda, hem meraların verimli kullanılması hem de köy yönetiminde yasal çerçevelerin doğru uygulanması için dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı olarak aktarıldı. Yetkililer, bu tür bilgilendirme çalışmalarının üreticilerin ve köy idarelerinin hak ve sorumluluklarını daha iyi anlamaları açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Toplantı fikir alış verişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - KARS