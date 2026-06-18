ŞUSKİ'den Şanlıurfa'nın altyapısına gelecek yatırımı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde altyapı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Merkez ve kırsal ilçelerde eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalarla hem mevcut altyapı güçlendirilirken hem de gelişen ve yeni yerleşim alanlarının ihtiyaçlarına yönelik çözümler hayata geçiriliyor. Şanlıurfa'nın büyüyen nüfusu ve genişleyen yerleşim yapısı dikkate alınarak planlanan projelerle daha güçlü, modern ve sürdürülebilir bir altyapı ağı oluşturulması hedefleniyor. Uzun vadeli ve kalıcı çözümler üretmeyi amaçlayan Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi, kentin gelişen yapısına uygun altyapı projelerini sahada uygulamaya devam ediyor. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında yapılan yatırımlarla vatandaşların daha sağlıklı, güvenli ve kesintisiz hizmet alması amaçlanırken, ekipler Hilvan ilçesi başta olmak üzere kentin farklı noktalarında çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

MERKEZ VE KIRSAL İLÇELERDE ALTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'nın merkez ilçeleri ile kırsal bölgelerinde eş zamanlı altyapı çalışmaları yürütüyor. Kent genelinde planlı şekilde sürdürülen yatırımlar kapsamında içme suyu hatları, kanalizasyon sistemleri ve yağmur suyu altyapısı güçlendiriliyor. Mevcut altyapının yenilenmesiyle birlikte özellikle artan nüfus ve yeni yerleşim alanlarının ihtiyaçlarına cevap verecek daha dayanıklı sistemler kuruluyor. Hilvan ilçesinde de çalışmalarını yoğunlaştıran ŞUSKİ ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve kesintisiz hizmet alabilmesi için sahada görev yapıyor. İlçedeki altyapı eksikliklerinin giderilmesi, yeni hatların döşenmesi ve mevcut sistemlerin daha verimli hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, uzun vadeli hizmet anlayışıyla sürdürülüyor. Kent merkezi ve ilçelerde eşit hizmet anlayışıyla hareket eden ŞUSKİ, altyapı yatırımlarını yalnızca bugünün ihtiyaçlarına göre değil, gelecekte oluşabilecek talepleri de dikkate alarak planlıyor. Bu kapsamda yürütülen projelerle hem yaşam kalitesinin artırılması hem de şehir genelindeki altyapı hizmetlerinin daha güvenli bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

İÇME SUYU, KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU HATLARI GÜÇLENDİRİLİYOR

ŞUSKİ ekipleri, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında önemli yatırımlara imza atıyor. Yürütülen çalışmalarla taşkın riskinin azaltılması, atık suların güvenli şekilde tahliye edilmesi ve altyapı sistemlerinin daha verimli çalışması amaçlanıyor. Özellikle yağışlı dönemlerde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için yağmur suyu hatlarında yapılan düzenlemeler büyük önem taşıyor. Sahada iş makineleri ve uzun ömürlü malzemelerle çalışmalarını sürdüren ekipler, yeni hatların döşenmesi ve mevcut altyapının yenilenmesi işlemlerini planlı şekilde yürütüyor. Altyapı hatlarında yapılan bu yenileme ve güçlendirme çalışmaları, kent genelinde daha sağlıklı ve güvenli hizmet sunulmasına katkı sağlıyor. Şanlıurfa'nın farklı noktalarında devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte altyapı hizmetlerinin daha güçlü, modern ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması hedefleniyor. ŞUSKİ'nin geleceğe dönük altyapı hamleleriyle, kentin büyümesine paralel olarak vatandaşların ihtiyaç duyduğu temel hizmetlerin daha etkin şekilde karşılanması amaçlanıyor.

Haber: Mehmet Güngördü