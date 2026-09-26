Haberler

Suruç'ta 1 ölümle biten 4 yıllık kan davası 2 bin 500 kişilik törenle son buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suruç'ta 1 ölümle biten 4 yıllık kan davası 2 bin 500 kişilik törenle son buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa Suruç'ta 4 yıl önce iki aile arasında çıkan, 1 kişinin ölümü ve 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kan davası barışla noktalandı. Kanaat önderleri ve siyasi parti temsilcilerinin iki yıl süren arabuluculuğu sonucu 2 bin 500 kişilik törende aileler el sıkıştı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 yıl önce Bubık Şahin ve Hacıhıdır Yaşarsoy aileleri arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kan davası barışla noktalandı.

Olayın ardından aileler arasında başlayan husumeti sonlandırmak için bölgedeki kanaat önderleri ile siyasi parti temsilcileri yaklaşık iki yıl boyunca yoğun bir arabuluculuk süreci yürüttü. Yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasıyla birlikte, Suruç'taki bir davet salonunda yaklaşık 2 bin 500 kişinin katılımıyla geniş kapsamlı bir barış programı düzenlendi.

Törene her iki ailenin fertlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Programda okunan duaların ardından Şahin ve Yaşarsoy ailelerinin ileri gelenleri el sıkışarak aralarındaki husumete resmen son verdi. Törende yapılan konuşmalarda, bölgede toplumsal barışın ve kardeşliğin kalıcı kılınması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 39 sitede yayınlandı.
Rakiplerimiz İtalya ve Belçika karşılaştı! İşte kazanan

Rakiplerimiz İtalya ve Belçika karşılaştı! İşte kazanan
Türkiye-Fransa maçında herkesi kandıran Ester fotoğrafı! Gerçek bambaşka çıktı

Geceye damga vuran görüntü! Yer yerinden oynadı ama gerçek başka çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe'nin Arda Güler'e yaptığı olay oldu

Yorumu size bırakıyoruz! Tepkiler çığ gibi
Burcu Biricik önce gözyaşlarına hakim olamadı, ardından dans etti

Ünlü oyuncu mekanda gözyaşlarına hakim olamadı! Sonrası daha da ilginç
Fransa kazandı, Zidane kötü haberi verdi! Mbappe kampı terk ediyor

Galibiyet sevinçleri kursaklarında kaldı!

HSK kararı Resmi Gazete'de: Birinci sınıfa ayrılma incelemesine girecek 86 hakim ve savcı belli oldu

HSK beklenen listeyi yayımladı! 86 hakim ve savcı incelemeye girecek

Maçın önüne geçen görüntü! Kerem ile Yunus yan yana

Maçın önüne geçen görüntü!

New York’u alarma geçiren olay: Kanalizasyondan çıkan 3 kişiden 2’si gözaltında

Şehir, kanalizasyondan çıkanlarla alarma geçti: Niyetleri farklı çıktı
Fenerbahçe'den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama! İşte cezanın nedeni

İşte Fenerbahçe taraftarını gece uyutmayan cezanın nedeni