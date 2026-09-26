Suruç'ta 1 ölümle biten 4 yıllık kan davası 2 bin 500 kişilik törenle son buldu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 yıl önce Bubık Şahin ve Hacıhıdır Yaşarsoy aileleri arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kan davası barışla noktalandı.

Olayın ardından aileler arasında başlayan husumeti sonlandırmak için bölgedeki kanaat önderleri ile siyasi parti temsilcileri yaklaşık iki yıl boyunca yoğun bir arabuluculuk süreci yürüttü. Yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasıyla birlikte, Suruç'taki bir davet salonunda yaklaşık 2 bin 500 kişinin katılımıyla geniş kapsamlı bir barış programı düzenlendi.

Törene her iki ailenin fertlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Programda okunan duaların ardından Şahin ve Yaşarsoy ailelerinin ileri gelenleri el sıkışarak aralarındaki husumete resmen son verdi. Törende yapılan konuşmalarda, bölgede toplumsal barışın ve kardeşliğin kalıcı kılınması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı