Sürü yönetimi kursunu başarıyla tamamlayan hükümlüler sertifikalı oldu

Denizli'de düzenlenen "Sürü Yönetimi" kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni gerçekleştirildi. Mesleki eğitimin bireylerin hayatındaki dönüştürücü gücüne dikkat çekilen törende, kursiyerler hem sertifikalarını aldı hem de geleneksel çoban kültürünü simgeleyen hediyelerle uğurlandı. Törene Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Çağlar Dilek, Denizli Denetimli Serbestlik İl Müdürü Serkan Güler, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Medeni Buğra, Denizli Yörükler Derneği Başkanı Bilal Türkoğlu ile çok sayıda davetli katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplam 16 kursiyerin katıldığı programda 9 kişinin başarıyla mezun olduğu belirtilirken, devam eden bir başka kursta ise 21 kişinin eğitim aldığı aktarıldı. Kurumlar arası iş birliği kapsamında son üç yılda açılan 11 kurstan toplam 175 kişinin yararlandığı bilgisi paylaşıldı.

Denetimli Serbestlik İl Müdürü Serkan Güler, yükümlü bireylerin meslek edinmelerini ve kendi ayakları üzerinde durabilecekleri üretime dayalı iş gücü imkanına kavuşmalarını hedeflediklerini belirterek kursiyerleri tebrik etti.

Program kapsamında müzik öğretmenleri tarafından mini konser sunulurken, kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Tören sonunda çoban adaylarına kepenek giydirildi, içinde Dede Korkut Hikayeleri ve Nutuk bulunan çantalar hediye edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı