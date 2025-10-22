Haberler

Suriyelilerin Türkiye'den Ülkelerine Dönüşleri Devam Ediyor

Esad rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin gece saatlerinde ülkelerine dönüşleri aralıksız sürerken, gümrük kapılarında geçişler devam ediyor. Suriyeliler, Türkiye'de geçirdikleri süre boyunca aldıkları destek için teşekkür ediyorlar.

Esad rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri gece saatlerinde de sürüyor.

Geçtiğimiz yıl 8 Aralık'ta Esad rejiminin sona ermesinin ardından Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri devam ederken, Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda gece saatlerinde de geçişler aralıksız sürüyor. Sınır kapılarında geç saatlere kadar süren geçişlerde, yanlarına aldıkları eşyalarla memleketlerine dönen Suriyeliler, Türkiye'ye verdikleri destek ve misafirperverlik için teşekkür etti.

"Türkiye bizlere çok iyi baktı"

Şanlıurfa'dan geldiğini belirten Suriyeli Riham Elubiyd Elabdullah, Türkiye'de geçirdiği yıllardan memnun olduğunu belirterek, " Türkiye'de 12 yılım geçti. Çok güzel zamanlarım oldu. Türkiye bizlere çok iyi baktı. Burada yeni arkadaşlar edindim, okul okudum. Türkiye'yi hatırlatacak olan karnemi yanımda götürüyorum. Arkadaşlarım önce çok üzüldüler ama sonra 'gidin, orada akrabalarınız var' dediler. Şimdi Şam'a dönüyoruz" dedi.

"Türkiye'ye bereket versin, çok teşekkür ederim"

Gaziantep'ten geldiğini belirten 32 yaşındaki Mustafa Rannan "Burada inşaatlarda ve çiçek satarak geçimimi sağladım. 20 yaşında Türkiye'ye geldim. Şimdi ev eşyalarımı, yataklarımı ve çocukların elbiselerini götürüyorum. Türkiye'de çok arkadaşım oldu. 'Niye bizi bırakıyorsun' dediler ama ben onlara 'Suriye'ye gidip düzenimi kurmam gerek' dedim. Türkiye'ye bereket versin, çok teşekkür ederim" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
