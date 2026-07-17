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Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri sürüyor

Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri sürüyor
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Esad rejiminin sona ermesinin ardından başlayan Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri, bir buçuk yılı aşkın süredir aralıksız devam ediyor.

Esad rejiminin sona ermesinin ardından başlayan Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri, bir buçuk yılı aşkın süredir aralıksız devam ediyor. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda her gün gece gündüz devam eden geçişlerde, Suriyeli aileler yanlarına aldıkları ev eşyaları ve kişisel eşyalarıyla ülkelerine dönüyor.

Türkiye'nin farklı illerinde uzun yıllar yaşayan Suriyeli sığınmacılar, gerekli işlemlerini tamamladıktan sonra Öncüpınar Gümrük Kapısı üzerinden güvenli şekilde Suriye'ye geçiş yapıyor. Gümrük kapısında zaman zaman yoğunluk yaşanırken, ailelerin çocukları ve eşyalarıyla birlikte ülkelerine dönüş yolculuğuna çıktıkları görülüyor.

Gönüllü dönüş yapan Suriyeliler, Türkiye'de bulundukları süre boyunca kendilerine sağlanan imkanlar ve gösterilen misafirperverlik nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk halkına ve Türkiye'ye teşekkür ettiklerini belirtti. Türkiye'yi her zaman ikinci vatanları olarak gördüklerini ifade eden Suriyeliler, ülkelerinde hayatlarını yeniden kurmayı hedeflediklerini, ilerleyen yıllarda Türkiye'yi turistik amaçla ziyaret etmek istediklerini dile getirdi.

Suriyeliler ayrıca, Türkiye ile Suriye halkları arasındaki dostluk, sevgi ve kardeşlik bağlarının gelecekte de güçlenerek devam etmesini temenni ettiklerini ifade etti. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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