Kütahya'da eğitim gören Suriyeli öğrenciler, Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümünü kutladı
Güncelleme:
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Suriyeli öğrenciler, Baas rejiminin sona erişinin birinci yıl dönümünde anma ve kutlama programı düzenledi. Etkinlikte hayatlarını kaybeden yakınlarının fotoğraflarının sergilendiği bir sergi de gerçekleştirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) öğrenim gören Suriyeli öğrenciler, 61 yıllık Baas rejiminin sona erişinin birinci yıl dönümünde anma ve kutlama programı düzenledi.

"Zafer Programı" adlı etkinlikte Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi, 1. yıl dönümünde kutlandı. Etkinlikte öğrencilerin hayatlarını kaybeden yakınlarının fotoğraflarının yer aldığı fotoğraf sergisi de düzenlendi. DPÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda Türkiye ve Suriye milli marşlarının okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Etkinlikte DPÜ Suriyeli Öğrenciler Topluluğu Başkanı Vasfi Muhammed Ali, Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun ve DPÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin İnaç birer konuşma yaparak, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Program, öğrencilerin dayanışma mesajları ve yıl dönümüne yönelik temennileriyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
