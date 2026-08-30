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TSK ve Suriye Fırat'a Geçici Askeri Köprü Kuruyor

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Suriye Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı iş birliğiyle Deyrizor El-Mayadin'de Fırat üzerinde geçici askeri yüzer köprü kurulumuna başladı. Ulaşım ve ticareti kolaylaştırmayı hedefleyen proje, altyapı hasarı giderilene kadar acil çözüm sağlayacak.

Suriye Savunma Bakanlığı Mühendislik Dairesi, Fırat Nehri'nin iki yakası arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ile iş birliği içinde Deyrizor yakınlarındaki El- Mayadin şehrinde geçici askeri yüzer köprü kurulumuna başlandığını açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, normalleşme sürecindeki Suriye'de altyapı projelerine destek sağlamaya devam ediyor. Suriye Savunma Bakanlığı Mühendislik Dairesi, Milli Savunma Bakanlığı ile iş birliği içinde Deyrizor yakınlarındaki El-Mayadin şehrinde geçici askeri yüzer köprünün kurulumuna başlandığını bildirdi. Fırat Nehri'nin iki yakası arasındaki ulaşımı ve ticareti kolaylaştırmayı amaçlayan projenin, bölgedeki altyapı hasarı giderilene kadar acil geçici çözüm sunacağı belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, köprü sistemlerinin kamyonlarla bölgeye taşındığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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