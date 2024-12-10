Üye Girişi
Haberler
İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi

İsrail tarihinin en büyük hava saldırısı

 İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah'tan tüm dünyaya uyarı geldi

Hizbullah'ı endişelendiren fotoğraf! Dünyayı açık açık uyardılar

 Milyonların beklediği asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor

Milyonların beklediği asgari ücrete zamda kritik gün
Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş

Putin'e kaçarken çantasına Merkez Bankası'nı sığdırmış

Suriye'nin Yeni Yönetimi ve Geleceği Üzerine Değerlendirme

Suriye'nin Yeni Yönetimi ve Geleceği Üzerine Değerlendirme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Erhan, Suriye'deki yeni yönetimin uluslararası tanınma sürecinden mültecilerin geri dönüşüne kadar birçok belirsizlikle karşı karşıya olduğunu belirtti. Erhan, Rusya ve ABD ile ilişkilerin kritik önem taşıdığını vurguladı.

Suriye'deki son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı, Prof. Dr. Çağrı Erhan, yeni yönetimin uluslararası tanınma sürecinden mültecilerin geri dönüşüne kadar birçok bilinmeyenle karşı karşıya olunduğunu vurguladı.

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, yeni devletin biçimi ve uluslararası camiada kimin bu yönetimi tanıyacağına ilişkin büyük soru işaretleri bulunduğunu belirterek, "HTŞ hala Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terör örgütü olarak tanımladığı bir yapı. Bu durumda isim değiştirmek ve kendilerini eski yapıdan tamamen uzaklaştırmak zorundalar. Ancak bunu yaparlarsa uluslararası toplum üzerlerindeki terörist sıfatını kaldırabilir mi, bu da belirsiz" dedi.

Mültecilerin geri dönüş sürecine de dikkat çeken Prof. Dr. Çağrı Erhan, dönecek insanların büyük çoğunluğunun evi, yurdu ve iş yerinin harap olduğunu ifade etti. Ayrıca kaçan insanların mallarının ve mülklerinin korunması, asayişin sağlanması ve adalet mekanizmasının yeniden tesis edilmesi gibi önemli meselelerin çözülmesi gerektiğini belirtti.

"Rusya ve ABD ile ilişkiler kritik"

Prof. Dr. Çağrı Erhan, yeni yönetimin Suriye'nin eski rejimi tarafından yapılan anlaşmalara nasıl yaklaşacağı sorusuna da şöyle dikkat çekti:

" Rusya'nın bölgede askeri üsleri ve 49 yıllık anlaşmaları var. Ancak yeni yönetim bu anlaşmaların Suriye halkını temsil etmeyen zorba bir rejim tarafından yapıldığını ifade ederse, Rusya'nın bu bölgede kalıcılığı sorgulanabilir. Bu, tarihi olarak sıcak denizlere ulaşma hayali taşıyan Rusya için büyük bir kırılmaya neden olabilir."

ABD'nin bölgedeki varlığına da değinen Erhan, "DEAŞ'la mücadele adına gelen ABD, zamanla terör örgütü PKK/YPG'yi silahlandırarak neredeyse nizami bir ordu kurmaya kadar ilerledi. Yeni yönetimin bu duruma nasıl bir tavır alacağı da belirsiz" dedi.

"Yeni bir dil ve tanımlama gerekli"

Erhan, Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte Suriye'deki muhalefetin artık farklı bir şekilde tanımlanması gerektiğini ifade ederek, "Ortada bir Esad iktidarı kalmadıysa, bu gruplara hala muhalifler demek ne kadar doğru? Belki de yeni Suriye yönetimi ya da yeni bileşenler demek daha uygun olacaktır. Artık Suriye'nin geleceğini nasıl tanımlayacağımızı yeniden düşünmek zorundayız" diye konuştu.

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, bu yeni dönemde çözülmesi gereken soruların çok fazla olduğunu ve Suriye'nin geleceğinin uluslararası dengelerde kritik bir rol oynayacağını vurgulayarak sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay
img

Suriye'de devrik başbakan, verdiği sözü tuttu
img

Türkiye'ye küfür edip kahkahalara boğuldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

10 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 10 Aralık BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM 10 Aralık 2024 Salı günü neler gelecek? Greta Thunberg kimdir, kaç yaşında? Greta Thunberg, Türkiye hakkında ne dedi? Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi? İsrail Suriye'yi neden vuruyor? Suriye'de son durum nedir? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MEMUR MAAŞ ZAM HABERLERİ! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Ocak memur zam oranları! Az önce deprem mi oldu, en son depremler kaç şiddetinde oldu? 10 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 Aralık Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Kadri Gürsel kimdir? Halk Tv konuğu Kadri Gürsel kaç yaşında, nereli? Kadri Gürsel biyografisi! Ebu Muhammed Colani kimdir? HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani kaç yaşında, nereli? KIZILCIK ŞERBETİ 80. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 80. bölüm 2. fragmanı izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.