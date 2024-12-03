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Esad rejiminin tankları muhaliflerin eline geçti

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Suriye Milli Ordusu, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Esad rejiminden ele geçirdiği tankları karargahına sevk etmeye devam ediyor. 27 Kasım'dan bu yana süren çatışmalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, tanklar görüntülendi.

Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Esad rejiminden ele geçirdiği tankları karargahına sevk etmeyi sürdürüyor.

ESED REJİMİNDEN ÇOK SAYIDA TANK ELE GEÇİRİLDDİ

Suriye'de muhalif gruplar, 27 Kasım'dan bu yana Esad rejimi güçleriyle ve terör örgütü PKK/YPG ile çatışmalara devam ediyor. Suriye Milli Ordusu (SMO), çatışmalar kapsamında çok sayıda silah, mühimmat ve tank ele geçirdi. SMO askerleri, rejimden ele geçirdikleri tankları karargahına sevk etmeyi sürdürüyor. Öte yandan Halep'in kuzeyinde ise terk edilmiş halde duran tanklar bulunuyor.

Suriye Milli Ordusu, Esad Rejimi Tanklarını Karargahına Taşıyor

MUHALİFLER MENBİÇ'E İLERLİYOR

Başını SMO'nun çektiği silahlı muhalifler, Münbiç'e doğru yola çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde ağır silahlarla donatılmış onlarca aracın Münbiç'e hareket ettiği görüldü. Takviye ekiplerin de konvoya katıldığı belirtilirken, operasyonun saatler içerisinde başlaması bekleniyor. Muhalifler, operasyonla birlikte Münbiç'i terör örgütünden temizlemeyi hedefliyor.

Suriye Milli Ordusu, Esad Rejimi Tanklarını Karargahına Taşıyor

ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU

Rejim karşıtı silahlı grupların 27 Kasım'da Halep'e yönelik operasyon başlatmasıyla Suriye rejimi güçleri terör örgütü PKK/YPG'yle işbirliğine girerek bazı bölgeleri örgüte devretti. Fırat Nehri'nin doğusundan Halep bölgesine takviye güçler getiren terör örgütü bu alanları tahkim etmeye başladı. Tel Rıfat ile Münbiç arasında terör koridoru kurulması hazırlıkları karşısında Suriye Milli Ordusu, dün PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı. Operasyonda Tel Rıfat ilçesi kuşatıldıktan sonra ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Suriye Milli Ordusu, Esad Rejimi Tanklarını Karargahına Taşıyor

Esad rejiminin tankları muhaliflerin eline geçti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıEvren Erol:

Hiçbir İslam ülkesinde huzur,sakinlik,bilim, teknoloji,mutlu kadınlar göremezsiniz

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme56
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Haber Yorumlarıoturan:

Suriye milli ordusu Esad’ın devlet ordusudur. Bunlar paralı teröristlerdir. Algı yapmayın

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme43
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Haber YorumlarıVEFA:

İslam ülkeleri neden her alanda özellikle de insan hakları ve adalet konusunda bu kadar ilkel ve geri kalmış, işin sırrı nerede acaba?...

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıAdem Sevindik:

Huzur İSLAMDADIR diyenlere

Yorum Beğen14
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Haber Yorumlarıİsmail oruç :

İnşallah iç savaş çıkmaz.

Yorum Beğen17
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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

suriyede füze deneme alanı iyice açılmadı 1 aya kalmaz rusya testlere başlar

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Haber YorumlarıMurat Ergin:

Bu muhalifler en sonunda esedi de eline geçirecek

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