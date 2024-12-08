Üye Girişi
Haberler
Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti

Suriye'de bir devrin sonu! Esad, Şam'ı terk etti

 Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'un merkezine giriyor

Muhalifler Esad'ın giderayak kurduğu kirli oyunu da bozmak üzere

 Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı

Devrik başbakan yönetimi devretmek için konutundan ayrıldı
Esad'ı kaçıran uçak olağandışı hareketler yapıp bir anda radardan kayboldu

Esad'ı kaçıran uçak düştü mü? Radarda olağandışı hareketler

İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, Esad rejiminin çöküşünü sevinçle karşıladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, sabah namazı sonrası Fatih ve Esenyurt'ta kutlama yaptı. Coşkulu kalabalık, Arapça şarkılar eşliğinde Suriye bayrakları sallayarak konvoy düzenledi.

Suriye'de silahlı muhaliflerin 61 yıllık Baas rejimini 12 gün içinde devirmesi İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. Suriyeli gruplar Fatih ve Esenyurt'ta sabah namazı sonrası kutlama yaptı.

ARAPÇA ŞARKILAR EŞLİĞİNDE KONVOY DÜZENLENDİ

Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesinin ardından İstanbul'da bulunan Suriyeliler kutlamalar yaptı. Sabah namazı sonrası Fatih ve Esenyurt'ta coşkuyla toplanan gruplar, Arapça şarkılar eşliğinde konvoy düzenledi. Araçların camlarından Suriye bayrakları sallayan gruplar, sloganlar attı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Bazı bölgelerde düzenlenen yürüyüşlerde Suriye bayrağının yanında Türk bayrağının açılması da dikkat çekti. Kutlamaların yaşandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, Esad rejiminin çöküşünü sevinçle karşıladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Babacan'dan net tavır: Yüzde 5'lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz
img

Premier Lig'in yıldızının aracı bu hale geldi
img

Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

S Sport Plus CANLI izle! (GİRONA REAL MADRİD) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Girona Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Girona Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Esad rejimi düştü mü? SON DURUM! Mourinho maç sonu açıklamaları (Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe) 9 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Balık, Kova, Boğa burcu yorumu! 9 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Roma Lecce CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Roma Lecce maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica Guimaraes CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Guimaraes maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Juventus Bologna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Bologna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.