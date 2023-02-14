Suriye'de depremde can kaybı 5 bin 814'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Suriye devlet medyası, Suriye Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler verilerine göre Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 814'e yükseldi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve çevre iller ile Suriye'de de büyük yıkıma yol açan 7.7, 7.6 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu artıyor. Suriye devlet medyası, Suriye Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus'ta hissedilen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 814'e yükseldi.

YARDIM ULAŞTIRILMASI İÇİN İKİ SINIR KAPISI DAHA AÇILACAK

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Türkiye sınırındaki ve muhaliflerin elindeki Suriye'nin kuzeydoğusuna giden Bab El Selam ve El Rae kapılarının yardım gönderilmesi için 3 ay süreyle açılmasına izin verdiğini duyurdu. Guterres, "Bu geçiş noktalarının açılması, erişimin kolaylaştırılması, merkezler arasındaki seyahatin kolaylaştırılması ile birlikte daha fazla yardımın (Suriye'ye) daha hızlı girmesine imkan tanıyacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan depremlerde Türkiye'de şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı ise 31 bin 974 olarak açıklandı.