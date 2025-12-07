Haberler

Suriye'de Esad rejiminin düşüşünün yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Güncelleme:
Suriye'de Beşar Esad rejiminin düşüşünün birinci yıl dönümünde binlerce kişi meydanlara akın ederek kutlama yaptı. Şam'da gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar havai fişekler eşliğinde dans edip, Suriye bayraklarını dalgalandırdı.

Suriye'de binlerce kişi Beşar Esad rejiminin düşüşünün birinci yıl dönümünde meydanlara akın ederek kutlama yaptı.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin düşüşünün üzerinden 1 yıl geçti. Suriyeliler, Esad rejiminin düşüşünün yıl dönümünü kutlamak için bulundukları kentlerdeki meydanlara akın etti. Başkent Şam'da halk, Emevi Meydanı'nda bir araya gelerek kutlama yaptı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Emevi Meydanı'na akın eden kadın, çocuk, genç ve yaşlı binlerce Suriyeli, gün boyu süren etkinliklere katıldı. Kutlamaların güvenli bir ortamda geçmesi için bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, meydana çıkan bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Kutlamalar kapsamında havai fişekler atılırken, katılımcılar çalınan şarkılar eşliğinde dans etti. Suriye bayraklarının dalgalandığı meydanda tam bir şölen yaşandı.

Esad rejiminin çöküşü

Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaş, 13 yıl sonra Esad rejiminin düşürülmesi ile sona ermişti. Muhalifler, İdlib'in güneyindeki bölgelere saldırılarının artmasının ardından Esad rejimine karşı 27 Kasım 2024'de operasyon başlatmıştı. Muhalif gruplar, 30 Kasım'da Halep'in büyük bölümünü ele geçirmiş, aynı gün İdlib genelinde de kontrol sağlamıştı. İlerleyişini sürdüren muhalifler, 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almış, Suriye ordusu şehir dışına çekilmek zorunda kalmıştı. 7 Aralık'ta başkent Şam'a ulaşan muhalifler kilit noktaları ele geçirirken, 8 Aralık'ta kontrolü kaybeden Beşar Esad rejimi 12 günde çökmüştü. Esad'ın ailesiyle Rusya'ya kaçmasının ardından muhalif liderlerden Ahmed Eş-Şara, ülkenin yeni devlet başkanı olmuştu. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

title
