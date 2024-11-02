Suriye'de Badrusiya Dağları'nda Orman Yangını Devam Ediyor

SURİYE'nin Lazkiye kentindeki Badrusiya Dağlarında çıkan orman yangın rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor.

Lazkiye'nin Badrusiya Dağlarında 2 gün önce orman yangını çıktı. Yangında Badrusiya köyündeki evler tahliye edildi. Bazı evler de yandı. Söndürme çalışmaları devam eden yangının dumanları Hatay'ın Samandağ sahillerini kapladı.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/SAMANDAĞ(Hatay),