Suriye'de Badrusiya Dağları'nda Orman Yangını Devam Ediyor
Suriye'nin Lazkiye kentindeki Badrusiya Dağları'nda çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor. Yangın nedeniyle Badrusiya köyündeki evler tahliye edildi ve bazıları alevler altında kaldı. Yangının dumanları, Hatay'ın Samandağ sahillerine kadar ulaştı.
SURİYE'nin Lazkiye kentindeki Badrusiya Dağlarında çıkan orman yangın rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor.
Lazkiye'nin Badrusiya Dağlarında 2 gün önce orman yangını çıktı. Yangında Badrusiya köyündeki evler tahliye edildi. Bazı evler de yandı. Söndürme çalışmaları devam eden yangının dumanları Hatay'ın Samandağ sahillerini kapladı.
Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/SAMANDAĞ(Hatay),