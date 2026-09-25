Sürdürülebilir orman yönetimi kriterleri Çanakkale'deki çalıştayda ele alındı

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Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünde 'Sürdürülebilir Orman Yönetimi Çalıştayı' düzenlendi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde, Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca 'Uygulama Birimi Düzeyinde Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergelerinin Belirlenmesi Çalıştayı' gerçekleştirildi. Çalıştaya; Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Mehmet Akat, akademisyenler, Çanakkale Orman Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İşletme Müdürleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Çalıştay çerçevesinde; sürdürülebilir orman yönetiminin uygulama birimi düzeyinde değerlendirilmesi, sürdürülebilir orman yönetimine ilişkin kriter ve göstergelerin belirlenmesi, orman kaynaklarının izlenmesi ve değerlendirilmesi konuları ele alınarak görüş ve öneriler değerlendirildi. Gerçekleştirilen çalışmalarla, ormanların ekolojik, ekonomik ve sosyal fonksiyonlarının bir bütünlük içerisinde değerlendirilmesine yönelik ölçülebilir, izlenebilir ve uygulanabilir kriter ve göstergelerin geliştirilmesi hedeflendi.

Çalıştay, katılımcıların değerlendirmeleri ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı