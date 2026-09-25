Haberler

Sürdürülebilir orman yönetimi kriterleri Çanakkale'deki çalıştayda ele alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sürdürülebilir orman yönetimi kriterleri Çanakkale'deki çalıştayda ele alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen çalıştayda sürdürülebilir orman yönetimi için kriter ve göstergeler ele alındı. Çalıştaya akademisyenler ve kamu temsilcileri katıldı; ormanların ekolojik, ekonomik ve sosyal fonksiyonları için ölçülebilir kriterler hedeflendi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünde 'Sürdürülebilir Orman Yönetimi Çalıştayı' düzenlendi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde, Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca 'Uygulama Birimi Düzeyinde Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergelerinin Belirlenmesi Çalıştayı' gerçekleştirildi. Çalıştaya; Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Mehmet Akat, akademisyenler, Çanakkale Orman Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İşletme Müdürleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Çalıştay çerçevesinde; sürdürülebilir orman yönetiminin uygulama birimi düzeyinde değerlendirilmesi, sürdürülebilir orman yönetimine ilişkin kriter ve göstergelerin belirlenmesi, orman kaynaklarının izlenmesi ve değerlendirilmesi konuları ele alınarak görüş ve öneriler değerlendirildi. Gerçekleştirilen çalışmalarla, ormanların ekolojik, ekonomik ve sosyal fonksiyonlarının bir bütünlük içerisinde değerlendirilmesine yönelik ölçülebilir, izlenebilir ve uygulanabilir kriter ve göstergelerin geliştirilmesi hedeflendi.

Çalıştay, katılımcıların değerlendirmeleri ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Boş salon ayarlarını bozdu! Dünyayı elindeki bu cihazla tehdit etti

Dünyayı bu cihazla tehdit etti
Hollanda Almanya'nın galibiyet hayallerini 90+2'de yıktı

Gecenin maçında 90+2'de muhteşem son!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Netanyahu'nun konuşması sırasında BM Genel Kurulu'nu terk eden ülkelere tepki

NATO Genel Sekreterinden Netanyahu'yu protesto eden ülkelere tepki
Evin önünde gördüğü halıyı böyle çaldı

Kimse görmüyor sandı ama kamera her şeyi kaydetti
Rostov'da İHA saldırısı sonrası Novoşahtinsk rafinerisi faaliyetlerine ara verdi

Rusya'nın petrolüne bir darbe daha! Rafineride faaliyetler durdu
Ankara Keçiören'de marketten oyuncak, tespih çalan şahıs 17 suç kaydıyla gözaltına alındı

Marketten oyuncak çalan kişinin dosyası kabarık çıktı
Efkan Ala'dan Netanyahu'ya sert yanıt: Bölgeyi kan gölüne çevirenlerin hezeyanları...

Netanyahu’nun küstah sözlerine Ankara’dan anında cevap: Hezeyan
Anadolu Efes, EuroLeague’e mağlubiyetle başladı

Anadolu Efes Barça'yı salladı ama deviremedi
Yaklaşık 4 ay önce evlenmişlerdi! Cengiz Ünder ve Bilge Yenilgül çiftinden bebek müjdesi

Süper Lig devlerinin eski yıldızı baba oluyor