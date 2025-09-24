Haberler

Süphan Dağı'nda Yüksek İrtifada Müdahale Eğitimi

Süphan Dağı'nda Yüksek İrtifada Müdahale Eğitimi
Güncelleme:
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, AFAD personeli yüksek irtifalarda karşılaşılabilecek durumlardaki müdahale yeteneklerini artırmak için Süphan Dağı'nda ortak bir tatbikat gerçekleştirdi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı'nda 'Yüksek İrtifada Müdahale ve Kaynaşma' faaliyeti yapıldı.

Süphan Dağı'ndaki faaliyet için 20 ilinden gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeli 65 kişi, hem yüksek irtifalarda karşılaşılabilecek vakalara hızlı ve etkili müdahale yeteneğini artırmak hem de birimler arası kaynaşmayı sağlamak amacıyla ortak faaliyet gerçekleştirdi. Senaryo bazlı uygulamalarda; kayalık arazilerde mahsur kalan kişilere ulaşma, sedye ile tahliye, halat sistemleri kullanımı ve ilk yardım uygulamaları gibi kritik başlıklar ele alındı.

AFAD'ın doğada arama-kurtarma branşında görev yapan ekipleri, bu faaliyet sayesinde hem bilgi ve tecrübelerini pekiştirme hem de farklı illerden gelen meslektaşlarıyla ortak çalışma pratiği edinme fırsatı buldu. Faaliyet sonunda yapılan değerlendirme toplantısında, personelin yüksek motivasyonla çalıştığı ve benzer faaliyetlerin düzenli olarak tekrarlanmasının faydalı olacağı vurgulandı.

AFAD yetkilileri, bu tür çalışmaların hem personel niteliğini artırdığını hem de acil durumlara verilen yanıt süresini kısalttığını belirterek, gelecekte farklı senaryolarla zenginleştirilmiş eğitim ve tatbikatların süreceğini ifade ettiler. - BİTLİS

Doktorun kazayı görüp müdahale ettiği yaralı, aynı hastanede çalıştığı hemşire çıktı

Doktor kazayı görüp müdahale etti, yaralı iş arkadaşı çıktı
