Sunucu Serap Paköz oyunu kullandı

Sunucu Serap Paköz, Etiler'de bulunan lisede oy kullanarak, "Kazanan tarafın bizi 5 yıl yöneteceği göz önüne alınırsa, herkesin saygı duyması gerektiği bir seçim diliyorum herkese" dedi.

Sunucu Serap Paköz, Etiler'de bulunan lisede oy kullanarak, "Kazanan tarafın bizi 5 yıl yöneteceği göz önüne alınırsa, herkesin saygı duyması gerektiği bir seçim diliyorum herkese" dedi.

Cumhurbaşkanı seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için vatandaşlar oy kullanmaya devam ediyor. Sunucu Serap Paköz de oy vermek üzere Beşiktaş'ta bulunan Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geldi. Oy vereceği sınıfa giren Paköz, mühür ile oy pusulasını alarak oy verme kabinine girdi, daha sonra pusulayı koyduğu zarfı sandığa attı.

"Seçim zaten huzurla, sağlıkla, sağduyuyla noktalansın"

Oy verme işleminin ardından okul önünde 5 yılın ardından demokrasi bayramı yaşandığını dile getiren Paköz, "Demokratik hakkımızı kullanıyoruz. Ulusça, bütün vatandaşlar sandık başındaydık. Oyumuzu verdik. Hayırlı, uğurlu olsun. Memleketimiz için en hayırlısı, en iyisi neyse o olsun. Seçim zaten huzurla, sağlıkla, sağduyuyla noktalansın. Demokrasinin gereği zaten bu, demokrasi bu. Herkesin birbirinin seçimine saygı duyduğu, sonuçlar açıklandığında da kazanan tarafın bizi 5 yıl yöneteceği göz önüne alınırsa, herkesin saygı duyması gerektiği bir seçim diliyorum herkese" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL