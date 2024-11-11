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Sünnet ettirilen 76 çocuğun kınasını şehit annesi yaktı

Sünnet ettirilen 76 çocuğun kınasını şehit annesi yaktı
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Eskişehir'de gerçekleştirilen sünnet şöleninde 76 çocuk erkekliğe ilk adımlarını atarken, çocukların kınasını ise şehit annesi yaktı.

Eskişehir'de gerçekleştirilen sünnet şöleninde 76 çocuk erkekliğe ilk adımlarını atarken, çocukların kınasını ise şehit annesi yaktı.

Mahalle Muhtarı Mustafa Dağ'ın öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, 76 çocuk sünnet ettirildi. Etkinlikte mahalle sakinlerinin yanı sıra siyasiler arasından yerel temsilciler ile farklı partilerden davetliler bulunurken, çocukların aileleri de bu özel günde sevinçlerini paylaştı. Geleneksel müzikler eşliğinde gerçekleştirilen şölende, çocuklar aileleriyle birlikte eğlenceli anlar yaşadı. Muhtar Mustafa Dağ, bu tür etkinliklerin mahalle dayanışmasını ve birlikteliğini pekiştirdiğini vurguladı.

Gece boyunca çeşitli ikramlar ve etkinliklerle devam eden sünnet şöleni, katılımcılardan tam not aldı. Toplumun farklı kesimlerinden katılımcıların yer aldığı bu organizasyon, dayanışma ve kaynaşma açısından önemli bir etkinlik olarak görüldü. Çocukların kınasını ise mahallede ikamet eden eden bir şehit annesi yaktı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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