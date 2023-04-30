Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sungurlu'da 3 araç birbirine girdi

Yerel Haberler

Sungurlu'da 3 araç birbirine girdi Sungurlu'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Sungurlu'da 3 araç birbirine girdi

ÇORUM - Sungurlu'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Sungurlı-Kırıkkale karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Baktat Tesisleri yakınlarında, sürücüleri öğrenilemeyen 05 FS 467, 19 SB 635 ve 55 AP 171 plakalı üç araç birbirine girdi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, kaza nedeniyle Ankara istikameti uzun süre trafiğe kapandı.

Araçların çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılmasıyla trafik tekrar açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(SŞ-MMY-MA-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Şansever - Yerel

Sungurlu Tragger Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title