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Sunexpress Havayolları'nın sefer erteleme skandalı

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Antalya Havalimanı'nda Sunexpress Havayolları'nın 3 şehre düzenleyeceği seferleri üst üste ertelemesi yolcuları çileden çıkardı. Yaşanan gerginlik polisin araya girmesiyle yatıştı.

Antalya Havalimanı'nda Sunexpres Havayolları'nın 3 şehre düzenleyeceği seferleri üst üste ertelemesi yolcuları çileden çıkardı. Saatlerce uçaklarına giremeyip beklemek zorunda kalan bazı yolcular ve yolcu yakınları, firmanın ofisini bastı. Yaşanan gerginlik polisin araya girmesiyle yatıştı.

Antalya Havalimanı'nda Sunexpres firmasının Samsun, Gaziantep ve Van seferlerinde aksama meydana geldi. İddiaya göre ertelenme dört kez üst üste olunca saatlerce bekleyen yolcular çileden çıktı. Firmadan saatlerdir hiçbir açıklama yapılmadığını, kimsenin ofisten çıkıp kendilerine bilgi vermediğini ve muhatap bulamadıklarını söyleyen yolcular, firmanın havalimanı içindeki ofisini bastı. Yolcu ve yolcu yakınları o anları cep telefonuyla kaydederken, bilgi almak istediklerini söyleyen yolculara görevlilerin dışarı çıkmalarını söylediği görüldü. Çözüm bekleyen yolcular ile firma yetkilileri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Firma çalışanları darp edildiklerini ileri sürünce gerginlik daha da tırmandı. Kimseye saldırmadıklarını, sadece açıklama beklediklerini söyleyen yolcular, güvenlik kameraları incelendiğinde durumun ortaya çıkacağını söyledi. Polisin araya girmesiyle sakinleşen ortam, daha sonra tekrar hareketlendi. Yolcular diğer firmalarda yavaşlama sorunu yaşanmadığını, sadece belirtilen firmada yaşandığını ileri sürerken, ofisin dışına çıkan firma yetkilileri ise sorunun çözüleceğini söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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