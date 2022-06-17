Sultanhisar MYO'da mezuniyet töreni gerçekleşti

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Sultanhisar Meslek Yüksekokulu (MYO) 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleşti.

Mezuniyet Törenine; Sultanhisar Kaymakamı Bahadır Güneş, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Yörük, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Gökhan, akademik ve idari personel ile öğrenciler, aileleri ve konuklar katıldı.

Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Birincisi Sena Sarıkaya'nın konuşmasının ardından açılış konuşmasını yapan Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Oğuz Dolgun, "Öğrencilerimize, okulumuzda göstermiş oldukları başarılardan ötürü teşekkür ederim. Umarım bu başarınız bir ömür boyu sürer. Hepinize bundan sonraki hayatınızda başarılar ve mutluluklar dilerim" dedi.

Dereceye giren öğrencilere plaketlerinin ve başarı belgelerinin verilmesinin ardından, programlarında dereceye giren öğrencilere ve tüm mezunlara başarı belgeleri takdim edildi.

Mezuniyet Töreni, öğrencilerin keplerini atmaları ve fotoğraf çekimi ile sona erdi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel