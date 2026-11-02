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Sultanhisar Kaymakamı Ateş, Yasemin Lütfiye Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti

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Sultanhisar Kaymakamı Ateş, Yasemin Lütfiye Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Kaymakam Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ile Yasemin Lütfiye Anadolu Lisesi'ni ziyaret edip eğitim faaliyetleri üzerine bilgi aldı. Ateş, ziyarette öğretmen ve öğrencilerle görüşerek okul yaşamına ilişkin düşüncelerini dinledi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Kaymakam Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ile birlikte Yasemin Lütfiye Anadolu Lisesini ziyaret ederek okulun eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

İlçedeki eğitim kurumlarına yönelik temasları kapsamında Yasemin Lütfiye Anadolu Lisesine gelen Kaymakam Ali Ekber Ateş'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran da eşlik etti. Okulda karşılanan Kaymakam Ateş, ziyaret kapsamında okul yönetiminden eğitim-öğretim faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Okulun genel işleyişi ve eğitim faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Ateş, daha sonra öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğretmenlerle sohbet ederek eğitim sürecine ilişkin görüşlerini dinleyen Kaymakam Ateş, öğrencilerle de yakından ilgilendi. Öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbette okul yaşamı ve eğitim süreçleri üzerine konuşan Kaymakam Ateş, gençlerle bir araya gelerek onların düşüncelerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada öğretmen ve öğrencilerle sohbet edildi.

Ziyaret, okulda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgi alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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