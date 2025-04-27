Sultangazi'deki Oto Tamircisi Depremde Çaydanlığı ile Dışarı Çıktı

Sultangazi'de çay demlediği sırada 6.2 büyüklüğündeki depreme yakalanan bir oto tamircisi çaydanlık ile birlikte dışarıya kaçtı. Çaydanlığı elinden bırakmayan vatandaş "Deprem olur biter ama çay bizim kırmızı çizgimizdir" dedi. O anlar ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Nisan günü Sultangazi'de meydana geldi. Oto tamirhanesi işleten Osman Demirci, iş yerinde çay demlediği esnada 6.2 büyüklüğündeki depreme yakalandı. Panik yapmayan Demirci, elindeki çaydanlığı bırakmayarak çaydanlık ile birlikte dışarıya kaçtı. Dışarıda depremin sona ermesini bekleyen Demirci, daha sonra çayını içemeye devam etti.

"Çay kırmızı çizgimizdir"

Yaşadığı anı anlatan Demirci, "Deprem vazgeçilmez bir gerçek ama, her ne kadar deprem de olsa o anda çay dolduruyordum. Çay doldurmak için çaydanlığı elime aldığımda deprem başladı. Çaydanlık ile birlikte dışarıya kaçtım. Çay bizim kırmızı çizgimiz o nedenle çaysız olmaz. Deprem olur biter ama çayımızı da dışarıda içelim dedik" diye konuştu. - İSTANBUL