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Sultangazi'de kaybolan genç kızın cansız bedeni bulundu

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Sultangazi'de kaybolan 24 yaşındaki Elif Acar'ın cesedi evinin yakınındaki bir ağaca asılı halde bulundu. Acar, salı günü evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan genç kızdı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Sultangazi'de kaybolan genç kızın cansız bedeni ağaca aslı halde bulundu

İSTANBUL - Sultangazi'de salı günü öğleden sonra evden çıkan Elif Acar'ın cansız bedeni evinin yakınında ki ağaca asılı halde bulundu.

Sultangazi'de oturan 24 yaşındaki Elif Acar salı günü 13.40 sıralarında evden ayrıldı. Bir süre sonra genç kızdan haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Ardından bugün sabah saatlerinde Acar'ın cenazesi evinin yakınındaki bir ağaca asılı şekilde bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışmalarını yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Elif Acar'ın cenazesi ceset torbasına konularak gelen cenaze aracına taşındı. Hastaneye kaldırılan cenaze daha sonra da otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HACER İNCİ - Yerel
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