Görüntü Türkiye'den! Tırın önünde oturan gelini görenler şaşkınlığını gizleyemedi

İstanbul'da dünya evine giren bir çiftin gelin arabası tır oldu. Tır şoförü olan damadın arkadaşlarının tırlarla oluşturduğu düğün konvoyu ise görenleri şaşırttı.

İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan Yunus Emre ve Yüsra Dalkılıç çifti, yapılan düğün töreni ile dünya evine girdi. Çift, gelin arabası olarak tırı tercih etti.

TIRLARLA DÜĞÜN KONVOYU

Damat Yunus Emre Dalkılıç, nikah töreni için kız almaya giderken gelin arabası olarak şoförlüğünü yaptığı tırı kullandı. Erkek tarafı, gelin arabası olan tır ile kız evine gitti. Ardından çift, nikah salonuna doğru giderken, düğün konvoyuna damadın arkadaşları da tırlarıyla eşlik etti. Renkli anlara sahne olan düğün konvoyunun caddede kornalar çalarak tur atması görenleri şaşkına çevirdi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Yunus Emre ve Yüsra Dalkılıç çifti, çok mutlu olduklarını dile getirdi. Tır şoförlüğü yapan damat Yunus Emre Dalkılıç, "Çok mutluyum. Böyle bir güzel günde sevenlerim ve akrabalarım yanımda olduğu için hepsine teşekkür ederim" dedi.