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Görüntü Türkiye'den! Tırın önünde oturan gelini görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Yerel Haberler

İstanbul'da dünya evine giren bir çiftin gelin arabası tır oldu. Tır şoförü olan damadın arkadaşlarının tırlarla oluşturduğu düğün konvoyu ise görenleri şaşırttı.

İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan Yunus Emre ve Yüsra Dalkılıç çifti, yapılan düğün töreni ile dünya evine girdi. Çift, gelin arabası olarak tırı tercih etti.

TIRLARLA DÜĞÜN KONVOYU

Damat Yunus Emre Dalkılıç, nikah töreni için kız almaya giderken gelin arabası olarak şoförlüğünü yaptığı tırı kullandı. Erkek tarafı, gelin arabası olan tır ile kız evine gitti. Ardından çift, nikah salonuna doğru giderken, düğün konvoyuna damadın arkadaşları da tırlarıyla eşlik etti. Renkli anlara sahne olan düğün konvoyunun caddede kornalar çalarak tur atması görenleri şaşkına çevirdi.

Tırın önünde oturan gelini görenler gözlerine inanamadı

"ÇOK MUTLUYUZ"

Yunus Emre ve Yüsra Dalkılıç çifti, çok mutlu olduklarını dile getirdi. Tır şoförlüğü yapan damat Yunus Emre Dalkılıç, "Çok mutluyum. Böyle bir güzel günde sevenlerim ve akrabalarım yanımda olduğu için hepsine teşekkür ederim" dedi.

Tırın önünde oturan gelini görenler gözlerine inanamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yunus Emre Yerel Haberler

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Yorumlar (2)

Leda Gözübüyükoğlu:

Tebrik eder mutluluklar dilerim fakat son fotoğrafta tırı cadde ortasında durdurup mu resim çekildiniz??

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bülent iyigün:

mutluluklar diliyorum harika bir düğün olmuş..

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