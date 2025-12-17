Sultanbeyli'de motor kazasında hayatını kaybeden 3 çocuk babası son yolculuğuna uğurlandı

Sultanbeyli'de meydana gelen motosiklet kazasında aniden önüne çıkan yayaya çarparak hayatını kaybeden Burak Yüce (33), Sultabeyli Kuba Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Sultanbeyli Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü Burak Yüce (33), yaya geçidine yaklaşık 150 metre mesafedeki noktadan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motordan düşen Yüce, önce asfalta ardından kaldırıma savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi çevredeki vatandaşlarca yapılan Yüce'nin boynunun kırıldığı belirlenirken sağlık ekipleri de uzun süre kalp masajı yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yüce, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Burak Yüce'nin üç çocuk babası olduğu öğrenildi. Kaza anları ise arkadan gelen bir motosikletlinin kask kamerasına anbean yansıdı.

Hayatını kaybeden 3 çocuk babası Burak Yüce'nin cenazesi bugün Sultanbeyli Fatih Mahallesi Kuba Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Sultanbeyli Osmangazi Mezarlığı'na defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı. - İSTANBUL