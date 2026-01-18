Haberler

Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda çocuklar karın tadını doyasıya çıkardı

Güncelleme:
İstanbul Sultanbeyli'de yoğun kar yağışının ardından Aydos Ormanı beyaza büründü. Yarıyıl tatilini fırsat bilen çocuklar, aileleriyle birlikte kar topu oynadı ve karda eğlenceli anlar yaşadı.

İstanbul Sultanbeyli'de beyaza bürünen Aydos Ormanı'nda çocuklar karın keyfini çıkardı. Yarıyıl tatilinde doyasıya eğlenen çocukların oyunları sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle Sultanbeyli'deki Aydos Ormanı beyaza büründü. Yarıyıl tatilinde kar yağışını fırsat bilen çocuklar, aileleriyle birlikte Aydos Ormanı'na akın etti. Kar topu oynayıp karda yuvarlanan minikler doyasıya eğlendi. Soğuk hava ve yoğun kar yağışından dolayı zaman zaman ufak kazalar yaşansa da çocukların eğlenceden vazgeçmediği görülürken, ortaya çıkan renkli ve eğlenceli anlar kameralara yansıdı. - İSTANBUL

