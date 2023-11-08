Şükrü Başdeğirmen devreye girdi, Şahan kardeşler yeni evlerine kavuştu

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in girişimleriyle Yalvaç ilçesi Körküler köyünde olumsuz şartlarda yaşam mücadelesi veren ağabey ve kardeşin evleri yenilendi. Mevlüt ve Emin Şahan kardeşlerin evleri Isparta Belediyesi tarafından yapılarak anahtarları teslim edildi.

Isparta Belediyesi gerek merkezde gerekse ilçe ve köylerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda il merkezinde ihtiyaç sahibi ya da evi doğal afetler sonrası zarar gören vatandaşlara evleri bir bir yapılarak teslim ediliyor. Bunun yanı sıra köylerden gelen talepleri de değerlendiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ihtiyaç sahibi vatandaşları da yeni evlerine kavuşturmaya devam ediyor.

Isparta Belediyesi son olarak da Yalvaç ilçesi Körküler köyünde ikamet eden ve evleri kullanılamayacak derecede kötü olan Mevlüt Şahan (51) ve ağabeyi Emin Şahan'ın (61) birlikte yaşadıkları evi en güzel şekilde yaparak teslimini gerçekleştirdi.

Geçen günlerde İl Özel İdaresi tarafından eski evlerinin yıkım işi gerçekleştirilen Şahan kardeşlere yeni ev kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldı ve ev tamamlanarak Şahan kardeşlere güzel bir ev kazandırıldı.

Yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan ağabey Mevlüt Şahan, eski bir ahşap evde ikamet ettiklerini, evlerinin banyosunun dahi bulunmadığını ve hayatlarını bu şekilde idame etmeye çalıştıklarını anlatarak Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in yeni ev için kendilerine yardımcı olduğunu söyledi. Mevlüt Şahan, "Evimiz eski olduğu için zorlanıyorduk. Başkanımız gereken ilgiyi gösterdiler, evimizi yaptılar. Emeği geçen Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Yalvaç Kızılca Mahallesi Muhtarı Soner Günay, eski evin banyosunun, tuvaletinin bulunmadığını hatta evde yatılacak durumun dahi olmadığını dile getirerek, "Durumu Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e ilettim ve yardım istedim. Kendisi bu talebimizi geri çevirmedi, heyet gönderdi, evde inceleme yaptırdı. Ev yıkıldı ve yenisi yapıldı. Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Mevlüt ve Emin Şahan kardeşlerin evlerinin çok kötü bir durumda olduğunu aktaran Körküler Köyü Muhtarı Sadık Kara ise, durumu Yalvaç Kaymakamlığı ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e ilettiklerini dile getirdi. Muhtar Kara, "Sağ olsun, başkanımız bizi kırmadı. Tek odada kalıyorlardı, eski evleri yıkılarak yenisi yapıldı. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 2 kardeş şu anda yeni evlerinde oturuyorlar" ifadelerini kullandı. - ISPARTA