Haberler

Şuhut'ta ÇEDES projesi devam ediyor

Şuhut'ta ÇEDES projesi devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ortaokul öğrencileri, ÇEDES projesi kapsamında Yeni Camii'nde düzenlenen etkinlikte bir araya gelerek dini ve manevi değerler hakkında bilgi aldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ki Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu öğrencileri, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Değerler Eğitimi Projesi (ÇEDES) çerçevesinde Yeni Camii'nde düzenlenen programda bir araya geldi.

Gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, cami ortamını yakından tanıma ve dini-manevi değerler hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Program kapsamında cami görevlisi Ömer Ay ile Şuhut İlçe Müftüsü Ali Üney, öğrencilerle bir araya gelerek onların merak ettikleri soruları samimi bir ortamda cevaplandırdı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, ibadet mekanlarının toplum hayatındaki yeri, manevi değerlerin önemi ve günlük yaşamda değerler eğitiminin katkıları üzerine sohbet gerçekleştirildi. Etkinlik sayesinde öğrenciler hem dini bilgiler konusunda bilinçlenirken hem de değerler eğitimi ile önemli kazanımlar elde etti.

Yetkililer, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sağlayan ÇEDES projesinde benzer faaliyetlerin devam edeceğini ifade etti.

Programın sonunda etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen din görevlilerine, öğretmenlere ve katılım sağlayan öğrencilere teşekkür edilerek başarı dileklerinde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de 'mutlak butlan' sonrası ilk grup toplantısı: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na sert gönderme

Kılıçdaroğlu'na yüklenen Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar

Parti grubuna damga vuran an! Kendini tutamayıp ağzını bozdu
Özgür Özel'in CHP Genel Merkez'deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler

Özgür Özel bu detayı ilk kez açıkladı: Bellerinde kasaturayla geldiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TMSF, Maydonoz Döner'e bağlı 5 şirketi satışa çıkardı

Ünlü döner zincirinde dev satış
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu

9 futbolcu kesik yedi! İşte Dünya Kupası kadromuz

18 yaşındaki Mehmet'in katillerinden kan donduran ifade: Cinayetten sonra yemek yedik

18 yaşındaki Mehmet'in katillerinden kan donduran ifade
Maldivler, 16 yaş altındakilerin sosyal medyaya erişimini kısıtlayan ülkeler arasına katılıyor

Bir ülke daha 16 yaş altına sosyal medya kısıtlaması getiriyor
İmzayı attı! İşte Tedesco'nun yeni takımı

İmzayı attı! İşte yeni takımı
Bıçaklanan genç yardım istediği polis tarafından kelepçelendi: Hastanede hayatını kaybetti!

Polis yardım etmek yerine kelepçe taktı: Yaralı genç hayatını kaybetti
Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber! Taraftar ayaklandı

Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber