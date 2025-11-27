Haberler

Şuhut'ta Cami Görevlileri ve Kur'an Kursu Öğreticileri İçin Değerlendirme Toplantısı

Şuhut'ta Cami Görevlileri ve Kur'an Kursu Öğreticileri İçin Değerlendirme Toplantısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, cami görevlileri ve Kur'an kursu öğreticileri için aylık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Şuhut İlçe Müftü Vekili Murat Hasankahyaoğlu başkanlık etti. Yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve hizmet içi eğitim kursları hakkında bilgi verildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde cami görevlileri ile Kur'an kursu öğreticilerine yönelik aylık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kur'an kursu konferans salonunda yapılan toplantıya, Şuhut İlçe Müftü Vekili ve Sinanpaşa İlçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu başkanlık etti.

Toplantı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından ay boyunca yürütülen çalışmalar değerlendirildi, gündem maddeleri ele alınarak ilgili birimler tarafından tebliğ ve müzakereler yapıldı.

Programda ayrıca önümüzdeki dönem açılması planlanan hizmet içi eğitim kursları hakkında ayrıntılı bilgilendirmelerde bulunuldu. Cami görevlilerinin sahadaki ihtiyaçları, eğitim süreçleri ve ilçe genelindeki din hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik öneriler masaya yatırıldı.

Toplantı, dilek ve temennilerin alınmasıyla sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı

Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! İşte o anlar
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu

Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

Dev derbinin oranları belli oldu! İşte favori
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Türk tiyatrosunun efsane ismi Zihni Göktay huzurevine yerleşti

Ustanın son hali kahretti
İstanbul'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bu akşam başlıyor

İstanbul'da 3 gün boyunca bu yollar trafiğe kapalı! Bu akşam başlıyor
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Pazar günü bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor

Bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor! Tarih verildi
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

1 Ocak itibarıyla başlıyor! Tüm hesaplar sil baştan değişecek
Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Yıldız isim çıldırdı: B.ka batmış durumdayız
Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!

Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!
Fırın denetiminde mide bulandıran görüntüler, zabıta böcek çeşitlerini saymakla bitiremedi

Denetlenen fırında mide bulandıran görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.