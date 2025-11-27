Şuhut'ta Cami Görevlileri ve Kur'an Kursu Öğreticileri İçin Değerlendirme Toplantısı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde cami görevlileri ile Kur'an kursu öğreticilerine yönelik aylık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kur'an kursu konferans salonunda yapılan toplantıya, Şuhut İlçe Müftü Vekili ve Sinanpaşa İlçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu başkanlık etti.

Toplantı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından ay boyunca yürütülen çalışmalar değerlendirildi, gündem maddeleri ele alınarak ilgili birimler tarafından tebliğ ve müzakereler yapıldı.

Programda ayrıca önümüzdeki dönem açılması planlanan hizmet içi eğitim kursları hakkında ayrıntılı bilgilendirmelerde bulunuldu. Cami görevlilerinin sahadaki ihtiyaçları, eğitim süreçleri ve ilçe genelindeki din hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik öneriler masaya yatırıldı.

Toplantı, dilek ve temennilerin alınmasıyla sona erdi. - AFYONKARAHİSAR