Şuhut'ta asker eğlencesi meydanda devam etti

Hızını almayan asker adayları eğlenceye ilçe meydanında devam etti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde asker eğlencesinden çıkan gençler hızlarını almayınca oynamaya ilçe meydanında devam etti. Meydandan gençlerin oynadığını gören çevreden geçenler için grubu şaşkın bakışlarla izledi.

Şuhut ilçesinde 4-1 tertip olarak askere gidecek olan gençler için aileleri tarafından eğlence düzenledi. Eğlencenin sona ermesinin ardından hızını almayan gençler programlarına ilçe meydanında devam etti. Meydana götürdükleri müzik sistemini açan çevreden geçenlerin bakışlarına aldırmadan eğlencelerine devam ederek oyun havaları eşliğinde oynadılar.

Asker adaylarından Savaş Türk, askere gidecek olmalarından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak için her şeyi yapıyoruz. Önümüzdeki ay inşallah askere gidecek. Mutluyuz ve sevinçliyim. Savaş Türk'ün düğünüdür, asker olduğum içinde çok mutluyum" dedi.