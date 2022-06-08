Şuhut Kitap Fuarı açıldı - Haberler

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Şuhut Kitap Fuarı açıldı

İhlas Haber Ajansı - Hayati Kanat - Yerel
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Şuhut Kitap Fuarı açıldı Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamlığı ve Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl 5'ncisi düzenlenen Şuhut Kitap Fuarı kapılarını açtı.

Şuhut Kitap Fuarı açıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamlığı ve Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl 5'ncisi düzenlenen Şuhut Kitap Fuarı kapılarını açtı.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu İş Merkezi bahçesinde düzenlenen fuarın açılış törenine; Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Gökmen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya, Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar, yazarlar, eğitim camiası, öğrenciler ve protokol üyeleri katıldı. Kaymakam Düzgün ve protokol üyelerinin katılımlarıyla açılış kurdelesi kesildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile kapılarını açan 5. Kitap Fuarında Kaymakam Düzgün'ün açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri kitap fuarını gezdi. Şehit İbrahim Imış Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırladığı birbirinden güzel gösteriler ise protokol Üyeleri ve izleyiciler tarafından tam not aldı. Kaymakam Düzgün, kitap fuarında yazarlar ve katılımcılarla bir süre ayak üstü hasbihal ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan, fuara gelen öğrenciler ise fuarda çok güzel kitaplar olduğunu adata fuarda başka bir dünyaya geldiklerini ifade ederek, herkesi fuara davet ettiler.

İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - Yerel

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