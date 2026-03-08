Haberler

Rektör Sarıbıyık'tan kadın personele anlamlı kutlama

Rektör Sarıbıyık'tan kadın personele anlamlı kutlama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle üniversitedeki kadın çalışanlarla bir araya geldi ve hediyeler sundu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla üniversite bünyesinde görev yapan akademik ve idari kadın personel ile bir araya geldi. Rektör Sarıbıyık, toplam 427 kadın çalışanın gününü kutlayarak kendilerine hediye takdiminde bulundu.

SUBÜ Ziraat Fakültesi'nin katkılarıyla özel olarak hazırlanan sukulentler, Rektör Sarıbıyık'ın kaleme aldığı tebrik notu eşliğinde kadın personellere ulaştırıldı. Etkinlik kapsamında üniversitenin her birimindeki kadın çalışanlar ziyaret edilerek günün anlam ve önemine dikkat çekildi.

"Üniversitemizin gelişimine değer katıyorlar"

Yayınladığı mesajda kadınların toplumsal ve akademik hayattaki rolüne vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, şu ifadeleri kullandı: "Üniversitemizin gelişim yolculuğunda; bilgi, emek ve üretimleriyle değer katan, toplumsal hayatta iz bırakan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutlarım. SUBÜ ailesi olarak kadın çalışanlarımızın başarıları ve katkıları bizler için her zaman büyük önem taşımaktadır." - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke

İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek

Kremlin'i yakacak 30 saniyelik hata
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders

Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti

Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
Fatih Karagümrük'ü de yenemedi! Burak Yılmaz için çanlar çalıyor

''Kazanamazsak gerekeni yaparız'' demişti! İşte aldığı sonuç
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek

Kremlin'i yakacak 30 saniyelik hata
Daha 16 yaşındaydı! Köpekten kaçarken canından oldu

Daha 16 yaşındaydı! Köpekten kaçarken canından oldu
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım

Savaşı fırsat bildiler! Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstah adım