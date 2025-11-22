Haberler

SUBÜ Öğrencilerinden 'Yeşil Vatan Seferberliği' Etkinliği

Güncelleme:
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri, yangın nedeniyle zarar gören ormanlık alanda fidan dikimi yaparak çevresel iyileştirme çalışmalarına katıldı ve rekreasyon alanlarının yönetimi üzerine saha incelemeleri gerçekleştirdi.

SUBÜ öğrencileri, 'Yeşil Vatan Seferberliği' çerçevesinde zarar gören ormanlık alanda fidan dikimi yaptı ve rekreasyon alanları üzerine saha temelli incelemelerde bulundu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü öğrencileri, 'Park Yönetimi' dersi kapsamında Söğütlü'nün Soğucak Mahallesi Şimşirtepe mevkiinde yangın nedeniyle zarar gören ormanlık alanda 'Yeşil Vatan Seferberliği' etkinliği çerçevesinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Araştırma Görevlisi Dr. Esra Erşahin yürütücülüğünde düzenlenen etkinlik, fidan dikiminin ardından Akgöl Mesire Alanı ve Harmantepe Kalesi güzergahında sürdürülen teknik arazi çalışmasıyla devam etti. Arazi çalışması sırasında bölgenin fiziki özellikleri, küçük ölçekli rekreasyon alanlarının planlama ilkeleri, rekreasyon alanlarının bölgesel dönüşüm süreçlerindeki işlevi ve yerel turizm potansiyeline katkıları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Çalışma ile doğal ve kültürel alanların sürdürülebilir yönetimine ilişkin bütüncül bir bakış açısının saha uygulamalarıyla pekiştirilmesi hedeflendi. Etkinlik, öğrencilere hem çevresel iyileştirme çalışmalarına doğrudan katılım hem de rekreasyon alanlarının planlanması ve yönetimine yönelik uygulamalı öğrenme deneyimi sundu. Program, Söğütlü'de düzenlenen akşam yemeğiyle tamamlandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
